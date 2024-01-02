У Повітряних Силах спрогнозували дату наступного масованого ракетного удару по Україні

Після масованого ракетного удару 2 січня, коли ЗСУ знищили 72 ворожі цілі, ворог може повторити такий удар — на його підготовку вистачає чотирьох днів.

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Як повідомляє «ТСН», про це розповів спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, який зазначив, що росіяни так налаштовують маршрут, що це дозволяє їм провести повторну повітряну атаку найближчим часом.

«На підготовку 4 дні достатньо, якщо вони мають певні шаблони. Ракета програмується, забивається її маршрут, де їй повернути праворуч, де їй повернути ліворуч, а де опуститися і вийти на удар. Це технологічний виріб, він програмується фахівцями, тому, думаю, у них є можливості», — підкреслив він та додав: «Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас».

Юрій Ігнат назвав сьогоднішню атаку наймасштабнішою в плані застосування аеробалістичних ракет «Кинджал»: 10 з 134 повітряних цілей.

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А військовий експерт Валерій Романенко не виключає, що росіяни можуть реалізувати ще 2−3 масовані ракетні атаки. Адже за даними ГУР, противник здатний випускати в місяць близько 120 ракет.

«Тобто вони зможуть повторити атаку прямо сьогодні — ракет в них вистачає. Вони випустили 10 „Кинджалів“, а пан Ігнат, казав, що їхній запас — 100 „Кинджалів“ (на цей час мінус 15). Крилатих ракет у них загалом понад 450 було на кінець року», — розповів Валерій Романенко в ефірі «Ми-Україна».

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За його словами, ворог може зробити ще декілька кілька таких масованих запусків, а потім їм доведеться знову або робити велику перерву або переходити до запусків «на фоні шахедів».

Нагадаємо, що під час роботи ППО в столиці уламки ракет впали у кількох района Києва — Голосіївському, Шевченківському, Оболонському, Солом`янському… На Солом`янці було пошкоджено житлову багатоповерхівку.

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Фото з Вікіпедії

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