В Україні змінилися правила нарахування страхових виплат через втрату працездатності: що важливо знати

У Пенсійному фонді України, де раніше розповідали, як пенсіонерам пройти ідентифікацію за допомогою відеозв`язку, пояснили, як у 2024 році встановлюватимуть суму щомісячної страхової виплати.

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В ПФУ зазначають, що суми встановлюються у відповідності зі ступенем втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина одержувала до ушкодження здоров’я.

Для людей, у яких право на ці виплати настане після 1 січня 2024 року:

мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату — 7100 грн;

максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати — 28 400 грн (7100 грн х 4).

«Виплату щомісячних страхових виплат, призначених у січні 2024 року, буде здійснено в лютому поточного року», — додали у Пенсійному фонді.

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Раніше в Мінсоцполітики повідомляли, що для ветеранів війни спростили процедуру призначення пільг на оплату «комуналки».

Фото Pixabay

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