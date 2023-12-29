Для ветеранів війни спростили процедуру призначення пільг на оплату «комуналки»: що змінилося

Чинне законодавство передбачає, що для призначення пільг на житлово-комунальні послуги, пільговик має особисто звернутися до уповноважених органів. Через це українські ветерани війни, які беруть участь у воєнних діях і перебувають на передовій, зіштовхувались з проблемою неможливості оформлення цих пільг, адже не мали змоги звернутися по їх призначення особисто. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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«А отже, ветерани та члени їхніх сімей не мали можливості скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою. З урахуванням реалій воєнного часу, для вирішення цієї проблеми Мінсоцполітики розробило постанову, яку 27 грудня ухвалив на своєму засіданні Кабінет Міністрів України. Відповідно до неї, ухвалений експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Він запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем», — йдеться у повідомленні.

Цей порядок спрощує процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг. А саме:

• якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, — з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини.

• замість існуючих двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву — про взяття на облік, як пільговика, і про надання пільг.

• обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів.

• передбачено можливість подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, засобами порталу «Дія».

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Як писали «ФАКТИ», раніше учасникам бойових дій та сім'ям загиблих ветеранів спростили оформлення пільг. А у Пенсійному фонді пояснили різницю між пільгою та субсидією.

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