Ракам — достаток, Рибам — зміни у житті: що прогнозують зорі, Анжела Перл і погода в третій день року

В третій день нового року перед представникам більшості знаків Зодіаку відкриються нові горизонти та перспективи, стверджує відома астрологиня Анжела Перл.

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В той же час перед прийняттям важливого рішення сьогодні слід уважно обміркувати ситуацію, радить фахівчиня.

Овен

Анжела Перл попередила, що перед багатьма Овнами відкриються нові горизонти та перспективи. В той же час вона радить не поспішати із остаточним вибором, уважно розібравши всі пропозиції. Погляд на ситуацію з іншого боку, облік знаків та підказок Всесвіту буде корисним.

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Телець

Перед Тельцями відкриються нові можливості та перспективи. Є шанс отримати в дар щось корисне для майбутнього прогресу в діяльності. На вас чекають приємні несподіванки, але всі подарунки долі сприймайте дуже уважно.

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Близнюки

Анжела Перл віщує сприятливий день для Близнюків. Вони можуть насолодитися дружньою атмосферою з близькими. Очікується отримання важливих повідомлень або запрошень, які приносять радість.

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Рак

У Раків — вдалий період. Ви можете очікувати достатку, удачі та впевненості у майбутньому. Важливо докласти зусиль та впоратися з труднощами. Зміни у житті будуть сприятливими.

Лев

Деякі Леви можуть зазнати депресії через невдачі та неприємності. Вам сьогодні варто замислитися і проаналізувати ситуацію, що склалася. Підсвідомість може підказати вихід. Важливо проявити гнучкість у мисленні та реагуванні на події. Зв'язки ваших друзів або знайомих допоможуть вам у якійсь важливій справі.

Діва

На сьогодні вам потрібен чіткий план. Чим би ви не вирішили займатися, не варто чинити необдумано, підкоряючись раптовому пориву. У суперечках Дівам потрібно зберігати холоднокровність і тримати емоції під контролем. В іншому разі ви можете сильно образити співрозмовника.

Терези

Деяким Терезам належить зробити позапланову паузу у справах. Можливо, ви зіткнулись із наслідками своїх вчинків. Важливо задуматися про свої дії та проаналізувати можливі помилки. Друга половина дня більше підходить для роздумів на самоті, для емоційного розслаблення.

Скорпіон

Деякі Скорпіони мають сьогодні зробити важливий вибір, який визначає їх майбутнє. В той же час нещодавні зусилля принесуть дивіденди, якщо ви будете контролювати вчинки та слова.

Стрілець

Стрільцям рекомендується провести день у гармонії із реальністю. Може виникнути невластиве вам бажання сумнівних вчинків, в тому числі ризикових капіталовкладень. Від таких рішень краще відмовитися та берегти свій капітал.

Козеріг

Козероги можуть відчути ностальгію за минулими часами. Тому вам варто повернутися в сьогодення, приділити увагу близьким, які потребують підтримки. У майбутньому ви також зможете на них розраховувати, коли опинитесь у складній ситуації.

Водолій

Для Водоліїв приходить час «розплати» за минулі вчинки. Тих, хто виявляв добродушність і допомагав іншим, чекає щастя. Інші можуть зіткнутися з неприємними наслідками своєї поведінки. Рекомендується бути готовими до змін та уважними до своїх вчинків. Сьогодні важливо зберігати доброзичливий настрій, чого б вам це не коштувало. Завтра ситуація покращиться.

Риби

Не Риб чекають серйозні зміни. Сьогодні краще відмовитися від уподобань і старих звичок. Також не варто боятися змін у житті і просити допомоги, якщо потрібно. Це допоможе вибратися із скрутних ситуацій у житті.

В той же час погода сьогодні вирішила порадувати українців: прогнозоване раніше синоптиками на 3 грудня похолодання відміняється!

Про це пише у соціальній мережі Наталка Діденко.

«За попередніми … прогнозами, 4, 5, 6 та 7 січня в Україні ніяких сильних морозів не очікується, навіть у більшості областей переважатимуть „плюси“, хіба на крайній півночі, оскільки це на межі двох повітряних мас, морозної та теплої, можуть бути коливання в бік „мінусів“. … Анонсоване похолодання зміщується на 8 січня, помірне, не надто сильне і ненадовго», — вказує вона.

Захід

3 січня у західних областях очікуються дощ, на Волині та у Рівненській області з мокрим снігом. Вдень +4…+8 градусів, на північному заході близько 0.

Північ

У північних областях мокрий сніг. Вдень близько 0, на Чернігівщині та Сумщині до −3…−5 градусів.

Центр

У центральних областях дощ та мокрий сніг. Вдень +2…+4 градуси. Лише на Полтавщині на 2−4 градуси буде холодніше.

Схід

У східних областях мокрий сніг та дощ ближче до вечора чи вже аж у ніч на 4 січня.

«Холодніше на Харківщині, до „мінусів“, на Донеччині та Луганщині — близько 0», — зазначила синоптик.

Південь

У південній частині вдень без опадів, ввечері невеликий дощ. Вдень +3…+9 градусів.

Погода у Києві

У Києві 3 січня очікується мокрий сніг, сніг, швидше з обіду.

«Вдень 0…-2 градуси морозу. Ожеледиця!» — попередила Діденко.

В той же час прогнози зірок та астрологів на січень залишаються без змін.

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