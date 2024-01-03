«Бісовий наркотик»: форвард збірної України Яремчук забив дебютний гол у чемпіонаті Іспанії (відео)

Форвард «Валенсії» та збірної України Роман Яремчук, який забив переможний м'яч за Кажанів у поєдинку Кубка країни, відкрив лік своїм голам у чемпіонаті Іспанії.

ВІДЕО ДНЯ

Вже на 4-й хвилині домашнього матчу 19-го туру Ла Ліги нападник вразив ворота «Вільярреала» та допоміг своїй команді відсвяткувати перемогу — 3:1 (Яремчук, 4, Пепелу, 27, з пенальті, 57, з пенальті — Морено, 73).

Зазначимо, що за підсумками зустрічі на «Местальї» статистичний портал WhoScored поставив українцеві, який грав до 70-ї хвилини, оцінку 8,2 бала. Серед усіх учасників матчу вищий показник лише у автора «дубля» Пепелу (8,4).

Після завершення зустрічі Роман опублікував пост у своєму Instagram та коротко підписав публікацію: «Футбол — це бісовий наркотик».

РЕКЛАМА

Додамо, що друга поспіль перемога допомогла «Валенсії» з 26 очками піднятися у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії на 9-е місце.

Як відомо, вихованець київського «Динамо» Роман Яремчук перейшов до «Валенсії» на початку сезону на правах оренди з «Брюгге», куди він минулого року перебрався з «Бенфіки» за рекордні для бельгійського клубу 16 млн євро.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «дубль» нестримного Артема Довбика допоміг «Жироні» розгромити суперника в чемпіонаті Іспанії.

Фото ФК «Валенсія»

РЕКЛАМА

161

Читайте нас у Facebook та Instagram