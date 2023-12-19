«Дубль» нестримного Довбика допоміг «Жироні» розгромити суперника і повернути лідерство: відеоогляд матчу чемпіонату Іспанії

Клуб українців Віктора Циганкова та Артема Довбика «Жирона», яка сенсаційно обіграла «Барселону», продовжує творити дива у чемпіонаті Іспанії. У домашньому поєдинку 17-го туру Ла Ліги каталонці розгромили «Алавес» (3:0) і знову захопили лідерство у турнірній таблиці.

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Початок успіху команди Мічела на 23-й хвилині влучним ударом головою поклав улюбленець місцевої публіки форвард збірної України Довбик. Почин українця ще до перерви (на 42-й хвилині) підтримав точним ударом Порту. А у другому таймі (на 59-й) Довбик оформив «дубль», впевнено реалізувавши пенальті. 10 голів та 4 результативні передачі українця у 16 матчах за «Жирону»! І це ще далеко не фініш дебютного сезону форварда в іспанській лізі.

До речі, в списку топ-бомбардирів чемпіонату Іспанії українця, котрого визнали найкращим гравцем матчу з «Алавесом», випереджає лише англійський півзахисник «Реал» Джудд Беллінгем, котрий 13 разів вразив ворота суперників.

Додамо, що Циганков цього разу не потрапив навіть до заявки «Жирони» на поєдинок через м'язовий дискомфорт.

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Становище лідерів: 1. «Жирона» — 44 очки (17 матчів); 2. «Реал» — 42 (17); 3. «Барселона» — 35 (17); 4. «Атлетико» — 34 (16); 5. «Атлетик» — 32 (17).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Довбик показав доньку, котра підросла.

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Фото ФК «Жирона»

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