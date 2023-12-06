Форвард збірної України забив переможний гол за «Валенсію»: відеоогляд матчу

Нападник «Валенсії» та збірної України Роман Яремчук, який відзначився хет-триком у поєдинку Ліги конференцій ще у футболці «Брюгге», відкрив рахунок своїм голам за «Валенсію» (в 11-й за ліком зустрічі).

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Український форвард вийшов у стартовому складі «Летючих мишей» на гостьовий матч 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти представника п'ятого дивізіону «Ароси» і влучним ударом на 8-й хвилині приніс своїй команді перемогу (1:0), а заразом путівку до наступного раунду турніру. Додамо, що 28-річного Яремчука, який грав до 82-ї хвилини, визнано найкращим гравцем матчу за версією Sofascore.

Відеоогляд матчу «Ароса» — «Валенсія» — 0:1

Нагадаємо, що вихованець київського «Динамо» Роман Яремчук перейшов до «Валенсії» на початку сезону на правах оренди з «Брюгге», куди він минулого року перебрався з «Бенфіки» за рекордні для бельгійського клубу 16 млн євро.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Циганков забив класний гол за «Жирону» в чемпіонаті Іспанії.

Фото ФК «Валенсія»

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