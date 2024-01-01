Встановлять блокпости та розгорнуть пункти видачі повісток: в одній з областей суттєво посилять мобілізацію

Після того, як військові, у тому числі головком Валерій Залужний звернули увагу місцевої влади на необхідність посиланням мобілізації, чиновники почила приймати рішення про допомогу військкоматам.

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Зокрема, в Чернівецькій області Рада оборони прийняла рішення, підписані очільником ОВА Русланом Запаранюком, пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією журналістів, в рішеннях визначено, хто, за що і як буде нести відповідальність за виконання завдання по мобілізації.

Так, згідно документу, який поширено в соцмережах, в області планують організувати та розгорнути пункти оповіщення (пункти збору громадян).

Державна податкова служба та Центри зайнятості повинні надати інформацію щодо контролю працевлаштування та звільнення працівників.

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Також планують моніторити організацію медичних оглядів, які використовують як передумову до ухилення від призову за мобілізацією.

Крім того, передбачено запровадити на території області перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів та багажу.

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Водночас у Чернівецькій ОВА зазначили, що не оприлюднювали жодні документи з даного питання.

«Просимо використовувати лише офіційні джерела під час висвітлення новин, повʼязаних з рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їх поширення становити загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області», — повідомили в ОВА.

В той же час ЗМІ зазначають, що на вулицях міста Чернівці зникли дорогі автомобілі, а до барів та ресторанів перестали ходити чоловіки призовного віку від 18 до 60 років.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони ініціюють ще одну новацію — постановку на військовий облік через ЦНАПи.

Фото chas.cv.ua/

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