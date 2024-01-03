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бєлгород знову під ударами: «постаралося» й місцеве ППО

10:55 3 січня 2024
Установка С-300

Після пекельних обстрілів Харкова, які здійснювалися з території столиці «майбутньої БНР» — російського бєлгорода — місцевій ППО довелося добряче потрудитися.

Так вранці 3 січня на підльоті до міста ППО нібито збила кілька «повітряних цілей». Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області в’ячеслав гладков.

«Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО — збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки на поточний момент немає», — написав він о 05:10 за місцевим часом.

За його запевненням, постраждалих немає, проте у двох приватних домоволодіннях було вибито вікна, посічено покрівлю, а на додачу пошкоджено лінію електропередачі.

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Водночас моніторинговий канал Чому тривога о 05:35 написав, що у Бєлгородській області було кілька влучань і працювала установка С-300, з якої й випускали ракети по українському Харкову.

Відповідне відео з бєлгорода опублікував у своєму каналі український військовий експерт Олександр Коваленко, який також звернув увагу, що установку розміщено в самому місті, а ракети вона запускає через житлові квартали.

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Нагадаємо, що під час попереднього масованого обстрілу України 2 січня одна з російських ракет впала у Воронезькій області і знесла пів села.

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