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Жертвами падіння ракети у Воронезькій області стали 11 людей, ще понад 20 поранено, — росЗМІ

16:32 2 січня 2024
Зруйнований будинок у Воронезькій області рф

Під час масштабної ракетної атаки України ранком 2 січня росіяни «бомбили Воронєж» — одна з ракет зійшла з курсу та впала у населенному пункті Петровавлівка Воронєжської області рф.

Місцева влада заявляла, що ніхто не постраждав. Втім, за даними «Кремлевской табакерки», йдеться про 11 загиблих, серед яких троє дітей. Ще 21 особа постраждала.

Ресурс пише, що, за попередніми даними, «впала ракета Х-101 покращеної модифікації, яка не долетіла до України» та згадує про «проблеми з дуже важливими ракетами «Кинжал», «шість з яких було збито», а ще дві «не долетіли до цілей».

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про збиття всіх 10 «Кинжалів», що летіли на Київ.

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Фото — скріншот

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