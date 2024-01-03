Ворог обстріляв Харків: одна ракета влучила в школу, будівля обвалилася

Пізно ввечері у вівторок, 2 січня, окупаційні війська знову обстріляли місто Харків.

Одна з ракет влучила в будівлю школи у Основ'янському районі, повідомляє «Суспільне».

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Приміщення школи після ракетного удару

Працюють рятувальники ДСНС

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Частина двоповерхової будівлі обвалилася.

Частина будівлі обвалилася

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Стверджується, що на місці вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін.

Також у щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.

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Зазначимо, що ввечері, 2 січня, в Харкові пролунали потужні вибухи. Російська Федерація вкотре атакувала місто. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також мер міста Ігор Техеров повідомляв про «приліт» поряд з житловим будинком. Голова Харківської ОВА зазначав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

А вранці 2 січня по Харкову було завдано як мінімум 4 ракетних удари, що прийшлися по центральній частині міста. Не обійшлося без жертв серед цивільного населення.

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