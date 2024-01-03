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«За океан»: Злата Огнєвіч покинула країну

12:35 3 січня 2024
Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно постраждала від продюсера-шахрая, поїхала у далеку подорож. Про свої плани Злата розповіла шанувальникам у соціальній мережі. За словами співачки, її друзі несподівано подарували їй можливість відпочити у заокеанській країні. У якій саме, вона поки не каже. Співачка з Києва відправилась до Відня, де провела час з давньою подругою, а потім сіла на літак.

«Чекаю відправлення в аеропорту Відня, — розказала Злата. — Хвилююся, бо вперше за стільки часу я буду летіти дуже далеко, за океан. Про цю поїздку я дізналася за тиждень до Нового року. Це було дуже несподівано. Мої друзі вирішили мені подарувати емоції на Новий рік та день народження».

Співачка пообіцяла, що своїми враженнями вона буде ділитися з шанувальниками у соціальній мережі.

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«Хочу, щоб ця поїздка вас розрадила. Буду ділитися з вами світлинами і всім, що буду бачити, пробувати, куштувати. Хочу, щоб завдяки ній вам стало трішечки радісніше».

Раніше «ФАКТИ» писали, як Злата Огнєвіч та інші українські зікрки відреагували на масовану ракетну атаку України.

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