«За океан»: Злата Огнєвіч покинула країну

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно постраждала від продюсера-шахрая, поїхала у далеку подорож. Про свої плани Злата розповіла шанувальникам у соціальній мережі. За словами співачки, її друзі несподівано подарували їй можливість відпочити у заокеанській країні. У якій саме, вона поки не каже. Співачка з Києва відправилась до Відня, де провела час з давньою подругою, а потім сіла на літак.

ВІДЕО ДНЯ

«Чекаю відправлення в аеропорту Відня, — розказала Злата. — Хвилююся, бо вперше за стільки часу я буду летіти дуже далеко, за океан. Про цю поїздку я дізналася за тиждень до Нового року. Це було дуже несподівано. Мої друзі вирішили мені подарувати емоції на Новий рік та день народження».

Співачка пообіцяла, що своїми враженнями вона буде ділитися з шанувальниками у соціальній мережі.

РЕКЛАМА

«Хочу, щоб ця поїздка вас розрадила. Буду ділитися з вами світлинами і всім, що буду бачити, пробувати, куштувати. Хочу, щоб завдяки ній вам стало трішечки радісніше».

Раніше «ФАКТИ» писали, як Злата Огнєвіч та інші українські зікрки відреагували на масовану ракетну атаку України.

РЕКЛАМА

188

Читайте нас у Facebook та Instagram