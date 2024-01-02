«Дісталось і моєму будинку»: від ракетної атаки постраждала квартира зірки «МастерШефа»

Зірки шоу-бізнесу на своїх сторінках у соціальних мережах відреагували на масовану ракетну атаку на Україну російськими загарбниками 2 січня 2024 року. Відомо, що постраждали три райони Київської області.

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Військові фотографи Костянтин та Влада Ліберови оприлюднили фото після ранкових ударів по Києву, які швидко поширилися мережею.

Ранок у Києві 2 січня (фото Костянтина та Влади Ліберових)

«Це просто жах, — відреагувала Злата Огнєвич на ранковий обстріл України. — Боже, якщо ти існуєш, віднови рівновагу. Хай зникнуть ті, хто її порушив. Щоб всі випущені ракети помножились на 10 000 і повернулись туди, звідки їх випустили. І там розірвались. Нелюди…»

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Емоційно відреагував і відомий танцівник Євген Кот: «Прям перед вікнами. Будинок труситься, спалахи, валить дим…»

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Григорій Решетнік вкотре закликав українців триматися.

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«Вони нічого не досягнуть такими своїми діями… — написав Григорій. — Ми будемо боротися до останнього!!! Бо ми незламна та найпрекрасніша нація!»

Ракетна атака пошкодила будинок відомої шеф-кухарки, зірки «МастерШефа» Тетяни Літвінової. На своїй сторінці вона розмістила світлини пошкодженої квартири.

«Сьогодні дісталось і моєму будинку, — написала Тетяна. — Не уявляю, як тим людям в багатоповерхівках. Ненавиджу всіх, хто віддає накази пускати ракети по будинкам! Називаючи нас терористами, вони коють жахливі речі».

Телеведучий Руслан Сенічкін після важкого ранку подякував силам ППО та ДСНС. «Герої!» — написав Руслан на своїй сторінці у соціальній мережі.

Багато зірок знаходились в укриттях разом зі своїми дітьми. Співачка Тетяна Решетняк виклала у соціальній мережі своє фото з написом: «Забрала в сина шапку. Сховалась в хатку. Важко після ранку».

«росія — кончені тварі — мають відповідати за свої злочини», — написав на своїй сторінці співак Павло Зібров.

Раніше нардепка Кіра Рудик показала свій будинок після ракетного обстрілу, сказавши, що це був її «особистий фільм жахів».

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