Зник з мільйонами гривень: популярні українські виконавці стали жертвами шахрая

Лідер українського гурту «Скай» Олег Собчук, який нещодавно відреагував на оприлюднення скандальної переписки з колишньою дружиною, розповів про аферу, жертвами якої стали кілька артистів, у тому числі й він.

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Він розповів OBOZ.UA, що днями одразу кілька відомих українських артистів заявили, що не можуть провести свої концерти, на які вже продано квитки — організатор, який займався підготовкою виступів, втік з грошима.

«Тривалий час він виконував свої обов’язки, досить сильно втерся в довіру. А потім у якийсь момент забрав кошти з запланованих наперед концертів у квиткових операторів і зник. Тільки з нас — це близько 3 млн 600 тисяч гривен. Ще є Злата Огнєвіч, Тарас Чубай та Руслана», — розповів музикант.

Собчук каже, що згідно з договорами з квитковими операторами, організатор й раніше міг брати кошти, аби заплатити за оренду залів, світло, звук. Так було й цього разу, але проплати людина не здійснила, а втекла.

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«Ми маємо ситуацію, коли у нас проданий тур, у більшості містах — аншлаги, а ні за що не проплачено. І грошей немає. А скасувати концерти і повернути людям кошти не можемо, бо їх немає», — каже музикант та додає, що концерти все ж таки відбудуться: у Львові та Одесі — за розкладом, а інші, заплановані на січень, перенесені на весну, щоб акумулювати певний бюджет.

Раніше український поет-пісняр, режисер, актор та журналіст Петро Мага розповідав, що співак Олег Винник став жертвою шахраїв-псевдоволонтерів. Артист віддав велику суму грошей людям, які згодом погрожували йому вбивством.

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Фото зі сторінки Олега Собчука

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