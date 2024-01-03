Жарти на рівні «робітничого класу»: Девід Бекхем не дуже вдало пожартував над дружиною Вікторією

Попри те, що відомому футболісту Девіду Бекхему через свою ганебну поведінку та зради, вдруге прийшлося брати шлюб зі своєю дружиною Вікторією, він, схоже, не зробив потрібних висновків й при кожній нагоді намагається «вколоти» її.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Так, раніше у мережі завірусилося відео, на якому футболіст наполягає, щоб його дружина Вікторія була чесною.

Це сталося на прем’єрі документального фільму про нього.

РЕКЛАМА

Колишня солістка гурту Spice Girls заявила журналістам, що вона та Девід виросли в сім'ях, які дуже багато працювали.

«Ми з робітничого класу», — підкреслила Вікторія.

РЕКЛАМА

Тут у розмову несподівано втрутився футболіст і попросив дружину сказати, якою машиною батько підвозив її до школи. Вікторія намагалася уникнути цієї теми, але в результаті зізналася: «Окей. У 80-х мій тато мав Rolls-Royce».

Бекхем не забув цього випадку і нещодавно пожартував з благовірної. «Просто милий випадковий новорічний обід у готелі Ritz-Carlton. Дуже робітничий клас», — підписав він фото з батьками Вікторії, яке опублікував у своєму Instagram.

РЕКЛАМА

Девід та Вікторія Бекхем, а також її батьки Жаклін та Ентоні Адамс

Шанувальники дружини футболіста почали захищати її, вказуючи в коментарях, що, звичайно, негарно виставляти напоказ статки, які людина отримала від батьків, але й кепкувати з когось через його походження — недостойно великого гравця, навіть якщо він і заробив свої мільйони самостійно.

Втім, Вікторія, схоже, вже звикла до почуття гумору чоловіку і не стала ображатися на його «жарти в дусі робітничого класу».

Вона ніколи не втрачає можливості продемонструвати свою родину та міцні стосунки зі знаменитим фуболістом.

родина Бекхем

Нагадаємо, напередодні Різдва подружжя Бекхемів порадували шанувальників «піжамними» сімейними різдвяними фото.

72

Читайте нас у Facebook та Instagram