Одружилися вдруге: Вікторія Бекхем розповіла, як чоловік зміг довести їй свою любов після зради

Деякі жінки можуть впасти в депресію, дізнавшись про зраду коханого чоловіка. А інші — зробити це приводом для розвитку власного бізнесу. Саме так поступила Вікторія Бекхем, яка використала «інтрижку» свого благовірного для реклами нового аромату під назвою Suite 302 («Готельний номер 302»).

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Про суть справи написали британські ЗМІ.

Виявляється, назва — посилання на сюрприз, який Девід Бекхем влаштував для дружини в 2006 році, після того, як пара пережила важкий період у стосунках — двома роками раніше спортсмен ймовірно зрадив дружині зі своєю асистенткою Ребеккою Лус.

За словами Вікторії, того дня Девід застав її розгублено. Вона тільки відправила дітей до мадридської школи і вирішила зайнятись домашніми справами у спортивному костюмі. Раптово додому примчав Девід, ледь не силою забрав її з собою і посадив на приватний літак. Вже в повітрі він перевдягнувся у смокінг, і дістав для Вікторії білу сукню Roberto Cavalli, яку придбав напередодні.

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Для початку пара приземлилася в Лондоні, і Бекхем повіз кохану по місту на тій же машині, на якій 1999 року вони вирушили до церемонії свого одруження. За словами Вікторії, Девід відтворив усе до найдрібніших деталей.

«Та сама машина, той самий водій, той самий будинок, де ми жили в Північному Лондоні і де знаходилася „наша“ каплиця. Ми зайшли в каплицю, всю прикрашену квітами, а там вже були мої батьки, його батьки, наші сестри та мій брат. І там навіть був той самий священник, який одружив нас, щоб одружити нас знову», — наводить слова Вікторії видання.

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За словами зірки, це був найромантичніший сюрприз, який Девід для неї влаштовував. У своїх соцмережах вона поділилася фотографією, зробленою того дня.

Наново обмінявшись присягами при свідках, подружжя вирушило в одноденну міні-подорож до Парижа. Там вони зупинилися в люксі 302 в готелі Ritz — звідси й назва парфумів.

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«Я знала, що мені потрібен важкий аромат, і ми створили точно те, що потрібно: черешня, тютюн. Коли я відчуваю всі ці нотки, то знову переношуся в той час», — пояснила дизайнерка, додавши, що вся та пригода була проведена в стилі Джеймса Бонда.

Як відомо, Девід та Вікторія є однією з найцікавіших пар серед знаменитостей. Тому фільм про кар'єру футболіста Девіда Бекхема мав таку популярність серед глядачів. А нещодавно стало відомо, що Вікторія Бекхем теж вирішила випустити власний фільм, присвячений її шляху від співачки до модної дизайнерки.

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