Девід і Вікторія Бекхеми порадували сімейними різдвяними фото
Напередодні Різдва 49-річна Вікторія Бекхем, яка нещодавно поділилася секретами здоров'я та молодості, виклала в Instagram фотографії, на яких зображені 48-річний Девід і їхні діти Круз, 18 років, Бруклін, 24 роки, і Харпер, 12 років. Їхнього 21-річного сина Ромео, який грає за футбольний клуб «Брентфорд», на фото не було. Але дружина Брукліна, Нікола Пельц Бекхем, посміхалася на фото разом зі своєю свекрухою.
На сімейній фотосесії Нікола і Харпер були одягнені в однакові червоні піжами в клітку і білі майки, в той час як Бруклін і Девід були одягнені в схожий комплект з чорних піжамних штанів і білих сорочок.
Вікторія і Круз вирішили виділитися з натовпу. Він був одягнений у повністю біле вбрання, в той час як його мама позувала в центрі знімка в чорно-білій шовковій піжамі.
Усі, окрім Круза, були в червоно-білих шапках Санти, а Бруклін і Девід тримали в руках келихи з білим вином.
«Санта прийшов раніше в Маямі!!! Я так вас всіх люблю», — підписала Вікторія фотографії, зроблені на тлі прикрашеної білими вогнями різдвяної ялинки з подарунками під нею.
У своїй Instagram Story Вікторія також поділилася знімком Девіда за кадром під час сімейної фотосесії.
«Зберігаючи реальність з відерцем з льодом», — підписала вона фотографію, на якій Девід сидить перед столом з білим вином у відрі з льодом.
Більшість Бекхемів проводять разом досить бурхливий сезон відпусток. Нещодавно Вікторія поділилася відео, на якому вона танцює на пляжі на Багамах зі своєю невісткою. А раніше вразили милим фото з донькою Харпер.
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