Пропонував приєднати східні регіони України до ростовської області рф: в Києві СБУ затримала ексчиновника, агента фсб

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві чергового зрадника, який працював на російського ворога.

За інформацією спецслужби, затриманий агент фсб проводив інформаційні диверсії проти України.

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Це колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України.

З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним з керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

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Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.

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Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України.

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Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь рф.

Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», підозрюваний у державній зраді в Україні ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерал Наумов, вийшов на волю з сербської в'язниці. Але йому заборонили покидати територію Сербії.

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