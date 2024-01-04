Тільці знайдуть вихід із складної ситуації, Водолії можуть отримати важливу звістку: гороскоп на 4 січня 2024 року

Астрологи, які дали поради всім знакам зодіаку на перший тиждень січня, розповідають, що у четвер, 4 січня, Марс входить на знак Козерога. Настає доволі активний період, коли люди охоче виходитимуть із зони комфорту та здійснюватимуть кроки з реалізації своїх цілей. Втім, зірки попереджають, що сьогодні варто займатися справами, які спрямовані на добро, а не заподіяння будь-кому шкоди. Нинішній четвер підійде для аналізу ситуацій, що склалися як у професійній сфері, так і у житті загалом. А ось старт нових проєктів краще відкласти.

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Овен

Постарайтеся звільнити день для розслабленого пасивного відпочинку. Важливі справи краще перенести: сьогодні вам не вдасться домогтися якогось прогресу. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до друзів; вони не відмовлять. Не варто залишатися вдома, більше знайомтеся і спілкуйтеся, інформує Ukr.Media.

Телець

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День підходить для аналізу ситуації, для розроблення стратегії. Якщо у вас є якесь складне питання або завдання, то 4 січня ви можете знайти прекрасне рішення, вихід із заплутаної ситуації. Тельцям не варто розповідати про свої плани оточуючим: вони можуть дати неправильну пораду.

Близнюки

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Знайдіть собі якесь творче заняття, займіться хобі, придумайте щось цікаве. Однак не беріться за складні завдання, які вимагають високої концентрації уваги і великих зусиль. Виділіть час на повноцінний відпочинок і відновлення, добре виспіться.

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Рак

Вдалий день для Раків. Можна вирушати в поїздки або провести час у сімейному колі й відновити енергію. Не починайте складних справ: довести їх до кінця у вас не вистачить сил. Поговоріть із колегами про найближчі плани, обговоріть проєкти. Сьогодні вам у голову приходять чудові ідеї.

Лев

Є ймовірність отримати важливу інформацію, яка вплине на ваше життя. Розмовляйте з незнайомими людьми, від них ви можете почути оригінальні рішення якихось складних питань. Інтуїція сьогодні дає вам вірні поради, більше до неї прислухайтеся.

Діва

Зірки радять Дівам присвятити день веселощам і приємному спілкуванню. Запросіть у гості близьких друзів, приготуйте що-небудь особливе, придумайте розваги. Також 4 січня можна займатися домашніми справами, вирішувати особисті питання. Не думайте про робочі проблеми, щоб не зіпсувати настрій.

Терези

Чарівність Терезів сьогодні на високому рівні. Ви можете використати вдалий час для романтичних знайомств або налагодження контактів із потрібними вам людьми. Також корисно подумати про свої особисті проблеми, розібратися у стосунках із близькими, помедитувати.

Скорпіон

День, проведений у сімейному колі, подарує вам незабутні емоції та багато приємних моментів. Зберіться з найближчими родичами, поговоріть на цікаві теми. Також Скорпіонам корисно сходити куди-небудь у людне місце. Дрібні неприємності можуть сильно зіпсувати вам настрій.

Стрілець

Наведення порядку вдома, перестановка, заняття домашніми питаннями повернуть Стрільцям душевну рівновагу. Розмовляйте з рідними, обговорюйте нагальні справи. Однак сперечатися або відстоювати свою думку 4 січня не рекомендується: великий шанс затіяти сварку, почати з'ясування стосунків.

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Козоріг

Не гайте часу, вирішуйте питання, пов'язані з домом, ремонтом, прибиранням. А ось покупки краще відкласти на інший день: сьогодні ви можете витратити занадто багато. Складні або заплутані питання також під силу Козорогам. Тому не сидіть на місці, починайте нові проєкти.

Водолій

Чим би не займалися, уникайте поспіху. Вирішуйте всі питання виважено, не поспішаючи. Навколишні можуть критикувати ваші дії або давати поради, яких ви не просили. Спокійніше ставтеся до цього, не дозволяйте собі сердитися або нервувати. Водолії можуть отримати важливу звістку.

Риби

Вам доведеться давати поради і допомагати оточуючим у їхніх проблемах. У Риб є ймовірність 4 січня зустріти людей із минулого або зіткнутися зі старою проблемою. Не приймайте рішень спонтанно, обмірковуйте свою відповідь, оцінюйте всі ризики. Ви можете повторити помилку, якої припустилися раніше.

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Фото Pixabay

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