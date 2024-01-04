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Події

Росіяни вдарили ракетою по енергетичному об'єкту на Кіровоградщині, постраждали працівники підприємства

13:39 4 січня 2024
ЛЕП

Російські військові, які напередодні увечорі завдавали ракетні удари по Харкову, а вночі — по Кураховому, що на Донеччині, у четвер, 4 січня спрямували ракету на Кіровоградщину.

Як повідомив керівник обласної ОВА Андрій Райкович, у Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий.

«Ворог, ймовірно, запустив ракету Х-59. Пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Але найстрашніше — пострадали люди. Вісім працівників з травмами різного ступеню тяжкості потрапили у лікарні. Один працівник, на жаль, загинув. Простий автослюсар. Мої співчуття рідним та близьким загиблого», — зазначив він.

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Райкович додав, що на місці працюють рятувальники. Триває обстеження кількох частково зруйнованих будівель. Було пошкоджено опору лінії електропередач, в окремих мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії та води. Наразі забезпечення відновлене.

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Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки на Київ 2 січня у деяких районах столиці та у передмісті зникала електрика, були перебої з постачанням води. Втім, протягом дня все було відновлене.

Фото Pixabay

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