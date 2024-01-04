Окупанти завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області, у місті великі руйнування (фото)

Протягом доби, що минула, ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, у Запорізькій області. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

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Напередодні увечорі ворог завдав двох ракетних ударів по Харкову. За попередніми даними, ракетами С-300. Керівник обласної ОВА Олег Синєгубов повідомляв про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. На даний момент інформації щодо постраждалих немає.

Також під ударом був центр населенного пункту Курахове на Донеччині — близько півночі росіяни випустили по місту ракети. За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, зруйнувані дитсадок, школа, профілакторій і кав'ярня, пошкоджено численні багатоповерхівки.

Фото зі сторінки Вадима Філашкіна

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Фото зі сторінки Вадима Філашкіна

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

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Фото зі сторінки Вадима Філашкіна

Фото зі сторінки Вадима Філашкіна

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У Генштабі ЗСУ повідомляють, що за добу на фронті зафіксовано 58 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Лиманському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.

Втрати особового складу окупаційної армії станом на ранок 4 січня перевищили 362 тисячі військовослужбовців.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні Україні вдалося повернути з полону 230 військових та цивільних, у тому числі й оборонців Маріуполя, «Азовсталі» та острова Зміїний.

Фото зі сторінки Вадима Філашкіна

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