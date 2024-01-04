«Нема таких слів, щоб описати біль»: Марія Бурмака повідомила про горе у її родині

Відома українська співачка Марія Бурмака повідомила про смерть свого брата, який раніше був військовослужбовцем ЗСУ.

«Сьогодні вночі помер мій брат Святослав Бурмака. Серцевий напад. Учасник бойових дій. Служив в 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила Був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі. У квітні був комісований за станом здоров"я. Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце. Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім"ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава. Про час і місце поховання я напишу пізніше. Це буде 6.01 в суботу», — написала вона у Facebook.

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