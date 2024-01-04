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«Нема таких слів, щоб описати біль»: Марія Бурмака повідомила про горе у її родині

16:50 4 січня 2024
Святослав Бурмака

Відома українська співачка Марія Бурмака повідомила про смерть свого брата, який раніше був військовослужбовцем ЗСУ.

«Сьогодні вночі помер мій брат Святослав Бурмака. Серцевий напад. Учасник бойових дій. Служив в 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила Був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі. У квітні був комісований за станом здоров"я. Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце. Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім"ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава. Про час і місце поховання я напишу пізніше. Це буде 6.01 в суботу», — написала вона у Facebook.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно помер відомий український оперний співак Олександр Востряков.

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