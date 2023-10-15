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Культура та мистецтво

Помер відомий український оперний співак Олександр Востряков

16:11 15 жовтня 2023
Олександр Востряков

Українське музичне мистецтво знову зазнало великої втрати — після похорону видатної Ніни Матвієнко у суботу, 14 жовтня 2023 року через важку хворобу зупинилося серце видатного українського оперного співака, педагога, народного артиста України Олександра Вострякова. Йому було 80 років, розповіли у Національній опері.

Закінчивши Харківський інститут мистецтв імені Котляревського, він став його викладачем і водночас солістом Харківського обласного театру ім. М. Лисенка, потім протягом кількох років співав у Дніпропетровському театрі опери та балету, а від 1983 до 2012 був провідним солістом столичної Опери.

У доробку митця — понад сорок партій в операх «Богдан Хмельницький» «Пікова дама», «Мазепа», «Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Iгор», «Кармен», та багатьох інших, а також партії тенора в Реквіємі Дж. Верді, Реквіємі В.А. Моцарта і Дев’ятій симфонії Л. Бетховена.

А ще впродовж кількох десятків років майстер викладав сольний спів у Київській консерваторії м. П. Чайковського.

Прощання з митцем відбудеться у вівторок, 17 жовтня, у фойє театру об 11:00.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо і про втрату у родині української акторки, зірки серіалу «Кріпосна» Анни Сагайдачної — на війні загинув її рідний дядько Ігор Єфремов.

Фото Національної опери України

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