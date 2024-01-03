Близнюкам — «Паж жезлів», а Стрільцям — «Лицар кубків»: що обіцяє фінансовий гороскоп Таро на рік

Згідно з «офіційним» гороскопом відомої астрологині Анжели Перл, новий 2024 рік буде в цілому досить непоганим для більшості знаків зодіаку.

ВІДЕО ДНЯ

«Уточнити» та «перевірити» інформацію можна за допомогою карт Таро: саме такий розклад зробили професійні тарологи на прохання видання «Телеграф».

Ось які карти випали на найближчий рік у фінансовому розкладі.

Овен — перевернута «Вісімка жезлів»

Протягом 2024 року у вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішувати які ви прийматимете поспішні рішення, через що зробите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові справи.

РЕКЛАМА

Телець — перевернутий «Король кубків»

У перевернутому вигляді картка попереджає, — протягом року у вас можливі втрати, а хтось з оточення може обдурити, у тому числі й у фінансових питаннях.

Близнюки — «Паж жезлів»

Карта вказує, що найближчими місяцями ви матимете сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся ви ними, — залежить тільки від Вас.

РЕКЛАМА

Рак — «Двійка кубків»

В основному ця карта говорить про кохання та стосунки, однак у фінансовому плані вона може означати об’єднання ресурсів, взаємовигідне партнерство та матеріальну забезпеченість.

Лев — «Паж мечів»

Чекайте на новини, пов’язані з грошима. Також картка рекомендує сісти та зайнятися аналізом своїх витрат і доходів, можливо переглянути свої плани — зараз для цього дуже сприятливий момент.

РЕКЛАМА

Діва — перевернута «Шістка кубків»

Особливих змін у найближчий рік не чекайте, тим більше на краще. У цьому положенні карта каже, то ви можете бути схильні аналізувати минулий негативний досвід та применшувати наявні проблеми, через що нічого не зміниться.

Терези — «Четвірка жезлів»

Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, хороші вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.

Скорпіон — «Зірка»

Ця карта прогнозує появу нових можливостей для розвитку та заробітку, реалізацію надій та очікувань.

Стрілець — «Лицар кубків»

У 2024 році ви можете отримати вигідну пропозицію чи грошові надходження, аванс. Слухайте свою інтуїцію, вона підкаже, як краще вчинити.

Козоріг — «Четвірка кубків»

У вас у 2024 році гроші стабільно будуть, але не надміру, а рівно стільки, щоб задовольнити емоційний голод покупками й зрозуміти, що щастя не в матеріальному.

Водолій — «Трійка мечів»

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Риби — «Маг»

Просто так на вас багатство не звалиться, але ви безперечно досягнете успіхів завдяки праці та заповзятливості, — найближчий рік буде сприятливим для цього.

Нагадаємо, ще один розклад Таро розкрив загальний гороскоп на 2024 рік. З нього стало відомо, на кого чекає кар'єрний ріст, успіхи в особистому житті та розваги, а кому доведеться наполегливо працювати, щоб досягнути своїх цілей.

34

Читайте нас у Facebook та Instagram