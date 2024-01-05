Від ракетної атаки російських варварів на Україну 2 січня найбільше постраждали Київ та Харків.

У Харкові померла 84-річна заслужена артистка України Вікторія Тимошенко, повідомили в в обласній військовій адміністрації.

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«Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня», — повідомили в ОВА.



Вікторія Миколаївна народилась 18 серпня 1939 року. Вона завжди мріяла про театр. У 1960 році закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі Махачкали.

Актриса пов'язала своє життя з харківською театральною сценою.

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«Вікторія Миколаївна була окрасою творчого колективу ХАДТ з моменту появи в складі трупи у 1968 році», — пишуть про неї колеги з Харківського академічного драматичного театру.

За роки роботи акторка зіграла багато різноманітних ролей. Серед них:

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Софія Іванівна («Стара діва» Н. Птушкіної)

Мадам Сівель («Моя парижанка» Р. Ламуре)

Бурикіна («Шут Балакірєв» Г. Горіна)

Розалія («Філумена Мартурано», Ед. де Філіппо)

Фекла Іванівна («Одруження», М. Гоголя)

Голда, («Поминальна молитва» за Шолом-Алейхемом)

Мамаша («Клінічний випадок», Р. Куні)

міс Мотморенсі («Красуня і сім'я» С. Моема)

Нана («37 листівок» М. Макківера) тощо.

«Ми висловлюємо щире співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни. Вона залишиться в наших серцях як чудова людина та професіонал. Ми будемо пам’ятати її яскраві ролі та творчу енергію. Нехай її душа спочиває у мирі», — пишуть колеги Тимошенко.

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Нагадаємо, 2 січня, до центру Харкова росіяни запустили аеробалістичні ракети «Кинджал» та С-300. Шість прильотів сталося у Шевченківському районі міста. За словами очільника ОВА, значна кількість будинків зазнала значних пошкоджень.

Російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та всі безпілотники.

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