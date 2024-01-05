Тисячі мігрантів примусили підписати контракти з міністерством оборони росії

В росії, яка через великі втрати у війні з Україною відчуває нестачу моболізаційних ресурсів, вирішили використати для посилення армії зростання антимігрантських настроїв.

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Так, кілька російських мілблогерів і джерел опублікували відео, на якому в Челябінську невелика група підлітків, очевидно, у стані алкогольного сп'яніння, лається, а потім б'ється з демобілізованими російськими ветеранами так званої СВО. Пізніше слідчий комітет росії затримав трьох підозрюваних — двох 18-річних і одного 17-річного — і назвав їх «іноземними громадянами».

Російські мілблогери вхопилися за цей інцидент і закликали до суворого та дегуманізуючого покарання для підлітків, дітей мігрантів із Центральної Азії, наголошуючи на їхній середньоазіатській етнічній приналежності та на тому, чи є вони та їхні батьки громадянами росії, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російське видання «Фонтанка» додатково повідомило, що під час перевірки документів напередодні Нового року затримали майже 3 000 мігрантів, 600 з яких, як повідомляється, проживали в росії з порушенням міграційного законодавства, а 100 з них тепер загрожує депортація. Російське опозиційне видання «Новая газета» стверджує, що 1 500 затриманих вже примусили підписати контракти з міністерством оборони росії, що узгоджується із загальним збільшенням кількості мобілізаційних рейдів проти мігрантських спільнот у росії, про що раніше повідомляв Інститут вивчення війни.

Суб'єкти російського інформаційного простору, особливо ультранаціоналістична спільнота мілблогерів, схильні зосереджуватися на поодиноких інцидентах, пов'язаних з мігрантами. Мета цього — використання ксенофобської та антимігрантської риторики, щоб підштовшнути до думки, що громади мігрантів повинні зіткнутися з більш широкими масштабами мобілізації та бойових дій в Україні, зазначають американські аналітики.

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Як повідомляли російські ЗМІ, в путінську армію активно вербують жінок.

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