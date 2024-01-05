Майже 800 окупантів, 30 артилерійських систем та 14 бронемашин: в Генштабі розповіли про втрати ворога

Триває 681-й день повномасштабної російської військової агресії проти України.

Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі.

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На фронті відбулося 59 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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Сили оборони також відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

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На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник там здійснив 6 безуспішних штурмових дій.

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Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.

Втрати ворога:

Попри те, що Україна тримає протяжну лінію фронту, Київ також змінює тактику, посилюючи диверсії на території рф та тимчасово окупованих територіях.



Зокрема, вчора потужні вибухи пролунали в Євпаторії та Севастополі. Відомо, що одна з ракет вдарила по військовій частині ворога.

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