Відзначились мобільні групи: в Повітряних силах назвали число збитих вночі російських БПЛА

В ніч на 5 січня російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе.

Із запущених двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ (росія) та мис Чауда (Крим) 29 БПЛА вдалось збити 21, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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«Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА „Shahed-136/131“. Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей», — йдеться в повідомленні.

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До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Цікаво, що переважну більшість «шахедів» було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Зазначається, що протиповітряна оборона працювала в кількох областях, але є влучення. Зокрема, у Дніпропетровській області було збито 6 БПЛА, у Черкаській — 5. При цьому в Баштанському районі Миколаївської області було влучення безпілотника на території агропідприємства, а в Херсонській області ворог атакувало модульне містечко.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав по території України 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, а ще здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Фото Генштабу ЗСУ

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