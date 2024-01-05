Готував замовні статті: СБУ викрила у Полтаві «політексперта"-зрадника

У Полтаві затримали чергового «політексперта"-зрадника, який готував замовні статті для російських інтернет-видань.

Як з'ясували співробітники Служби безпеки, за вказівкою ворожої спецслужби зловмисник встиг підготувати понад 60 публікацій, у яких «відбілював» повітряні атаки рашистів по цивільній інфраструктурі України, зокрема удари по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масовані обстріли енергооб’єктів у Києві. За це він встиг отримати від своїх московських кураторів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

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Замовниками пасквілей виступали міжнародні рупори кремля — інформресурси «одна родіна» та «фонд стратегічної культури».

Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков.

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Як встановило розслідування, ворожий поплічник вступив до так званої Спілки російських журналістів та літераторів, а в рідному місті — створив та очолив у Полтаві прокремлівську громадську організацію під назвою «російська громада Полтавщини».

Вилучений речовий доказ

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ⁠чч. 2, 3 ст. 436−2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За скоєне зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, влітку за подібну діяльність було засуджено «журналістку» із Закарпаття Тетяну Поп.

Фото СБУ



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