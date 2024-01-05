Думали, що буде серцевий напад: у США пес з’їв декілька тисяч доларів

Домашні улюбленці час від часу потрапляють у курйозні ситуації, завдаючи клопоту своїм господарям. Одна з таких трапилась нещодавно у США.

Житель Піттсбурга Клейтон Лоу зняв $ 4 000 зі свого банківського рахунку. Вони з дружиною встановлювали паркан біля будинку, і робітники попросили заплатити їм готівкою. Повернувшись з банку із запечатаним конвертом, повним 100- і 50-доларових купюр, він поклав гроші на кухонну стільницю, маючи намір сховати їх подалі. Але йому так і не вдалося це зробити. Через тридцять хвилин Лоу був приголомшений, побачивши крихітні шматочки розжованих купюр, розкиданих по підлозі. У паніці він покликав свою дружину Керрі Лоу. Частину грошей з'їв їхній пес Сесіл, пише видання The Washington Post.

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«Він кричав: „Сесіл з'їв 4 тисячі доларів!“, — згадує Керрі той день. — Я прибігла, думаючи, що, мабуть, почула його неправильно. Але коли побачила безлад, сумнівів не залишилося. Я думала, що у мене буде серцевий напад. Сесіл дійсно зробив це».

Сесіл — 7-річний пес, який живе з родиною ще з цуценячого віку. Протягом п'яти років він був головним у домі, поки у Керрі й Клейтона не з'явився син Рорі, якому зараз 2 роки.

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«Сесіл — дурнуватий хлопець і дуже перебірливий. Ви можете залишити стейк на столі, а він до нього не доторкнеться, тому що його не цікавить їжа, — каже Керрі. — Але, очевидно, він мотивований грошима».

Раніше пес, пригадують господарі, не цікавився тим, що лежало на столі, і не рвав речі.

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Схоже, смак доларів припав Сесілу до душі

За словами Керрі, вони зібрали розірвані купюри й змогли набрати близько 1,5 тисячі доларів. Потім вона зателефонувала в банк і розповіла менеджеру про те, що сталося.

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«Я була здивована, коли вони сказали, що бачили подібні випадки неодноразово — що, можливо, собакам подобаються особливі запахи грошей», — згадує Керрі.

Менеджер пояснив, що банк прийме назад будь-які купюри, які були склеєні скотчем, з повними серійними номерами, видимими на лицьовій і зворотній стороні. Бюро гравіювання і друку також зазвичай вимагає, щоб принаймні половина кожної банкноти була придатною до оплати.

«Ми чекали, поки собака сходить до туалету, щоб ми могли отримати решту, — додав Клейтон. — Нам довелося сміятися з абсурдності цієї ситуації».

Вони з Керрі вирішили, що якщо вони змогли знайти гумор у цій ситуації, то й інші зможуть.

«Ми зберегли одну з розірваних купюр, щоб зробити з неї витвір мистецтва і поставити в рамку на згадку про всю цю ситуацію», — сказала Керрі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про забавний випадок у Белграді, коли нахабний пес перед матчем заключного туру групового етапу Ліги конференцій вибіг на поле і… наклав там купу.

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