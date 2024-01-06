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Суспільство та люди

Хрещення Господнє — 2024: красиві листівки та вітання зі святом, молитви про здоров'я

9:21 6 січня 2024
Водохреще

Вперше з цього року Водохреще в Україні — не 19, а 6 січня. Це сталося через те, що церква перейшла на новоюліанський календар. І Різдво Христове вже відзначається у грудні, а не у січні.

Двонадесяте свято Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, або Богоявлення — одне з найважливіших та урочистих свят Православної Церкви.

Вода, освячена на Водохреще, вважається цілющою. В цей день у вищих сил зазвичай просять здоров`я чи зцілення від хвороб.

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«Боже, Творець всього живого, благаю, зглянься над рабом Твоїм (ім'я хворого) і даруй одужанням тіло його. Тільки Твоя допомога зцілить його, тільки сила Твоя здатна творити чудеса, тільки Ти можеш подарувати порятунок і позбавити від страждань».

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* * *

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Змиє хай проток священний
Болі всі, розчарування,
Хай дарує світле свято
Вам бадьорість і кохання.

* * *

Вітаю Вас із Хрещенням Господнім! Ісус Христос сам народивсь від Духа. Заведено так здавна все в природі, Щоб глас Господній люди мирно слухали. Бажаю осягти благословення, прийняти мир, що Бог Вам посилає. Хай відступає суєта буденна. Бо сам Господь до свята закликає!

* * *

З Водохрещам вас вітаю,
Змиє хай вода гріхи,
Хай зіб’є із вас гординю,
Зверхність і сліди пихи.

Помисли хай будуть чисті,
Кришталевою — душа,
Хай лиш скромність, честь та совість
Неодмінно прикраша.

* * *

Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити всі невдачі, гріхи, та сумніви, бажаю з доброю молитвою продовжити свій життєвий шлях, і нехай він буде довгим та щасливим. Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та миру.

Ексклюзивний матеріал про традиції Водохреще «Проганяли кутю, спалювали Дідуха, освячували воду: традиції, заборони і нова дата святкування Водохреща» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ПЦУ

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