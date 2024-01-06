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Шахраї намагаються «заробити» на обміні полоненими 3 січня: Координаційний штаб попередив про аферу

11:14 6 січня 2024
Обмін полоненими

Післі обміну полоненими, який був проведений 3 січня, коли в Україну повернулися 230 оборонців, активізувалися шахраї, які намагаються заволодіти грошами рідних тих, хто наразі продовжує перебувати у полоні.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попередили, що у соцмережах з'явилися профілі, автори яких представляються звільненими з полону оборонцями та обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. А згодом під різними приводами починають просити гроші.

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«У профілях можуть бути фото та відео оборонців з „обміну 230“ або фото- та відеоматеріали з інших подібних подій. Не йміть віри! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї. Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів (https://www.facebook.com/koordshtab чи https://koordshtab.gov.ua/», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у Харкові затримали афериста, який, представляючись «другом сім'ї», намагався видурити 10 тисяч доларів у дружини загиблого на фронті воїна, запевняючи, що військовий знаходиться у полоні.

Фото Координаційного штабу

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