Кадиров запропонував США зняти санкції зі своєї сім’ї в обмін на українських полонених: як відреагували в Україні

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який нещодавно призначив керівником служби безпеки свого 15-річного сина, висунув неочікувану пропозицію для Сполучених Штатів Америки щодо зняття санкцій з його родичів. Російські ЗМІ повідомили, що Кадиров пропонує зняти санкції з його матері, дочок та інших членів родини в обмін на українських полонених, яких чеченці вивезли з Донецька та Луганська.

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Кадиров висловив свою пропозицію під час шикування силових підрозділів у столиці республіки, місті Грозний. Кадиров передав список українських полонених під час перебування у Чечні колишнього американського військового Скотта Ріттера, який відомий своєю критикою Білого дому і нині є коментатором прокремлівських ЗМІ. Також масмедіа окупантів виклали нібито відеозвернення полонених, які просять зняти «абсурдні санкції, які ні на що не впливають» проти родичів Кадирова, його коней та літака.

Мінфін США ввів санкції проти родичів Кадирова у вересні 2022 року. Санкційний список включає дружину Кадирова, матір, дочок, інших родичів. Глава Чечні сам перебуває під санкціями з 2020 року через порушення прав людини.

Якщо він справді налаштований на обмін, він знає, до кого йому звертатися. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі Національного телемарафону. Буданов припустив, що заява Кадирова — це такий елемент самопіару.

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«Я взагалі досить дивно сприймаю заяви, які з’являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити — вона знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. Але, повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа: „Зніміть санкції з моєї родини та віддайте мені моїх коней“, які, до речі, перебувають в іншій державі — це трошки дивно, як на мене», — сказав голова української військової розвідки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 3 січня Україна повернула з російського полону військових, які боронили Маріуполь, «Азовсталь» та острів Зміїний.

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Фото /www.radiosvoboda.org

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