Кадиров призначив новим главою служби безпеки свого 15-річного сина

У глави Чечні Рамзана Кадирова, який намагається утримати баланс між кремлем і Чечнею, змінився начальник відділу забезпечення безпеки. Цю «важливу і відповідальну» посаду обійняв… 15-річний Адам Кадиров, син Рамзана. Той самий, який у вересні жорстоко побив у СІЗО затриманого за спалення Корану студента Микиту Журавеля.

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Як уже повідомляли «ФАКТИ», цей інцидент спричинив гучний скандал, правозахисники та юристи закликали покарати Адама, оскільки він вчинив злочин навіть з точки зору російського кримінального кодексу. Однак замість покарання із сина Кадирова миттєво зробили героя. У буквальному сенсі.

На початку жовтня Адаму присвоїли звання Героя Чеченської республіки — за видатні заслуги перед регіоном і чеченським народом, пов'язані зі скоєнням геройського подвигу.

Наприкінці жовтня 15-річний Кадиров отримав другий за значимістю орден Татарстану — «Дуслик». Під час церемонії вручення було оголошено, що Адам зробив «значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру і злагоди».

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І ось тепер у зв'язку з призначенням на високий пост влада Чечні знову нагадала, який чудовий хлопець виріс у родині Рамзана Кадирова.

«Адам проявив себе як сміливий, відважний патріот Батьківщини і людина, яка готова заступатися за релігію! Всі знають про його хоробру вдачу і сильний характер», — написав у Telegram міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв.

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Раніше повідомлялося, що рамзан кадиров присвоїв своїй доньці звання народної артистки Чечні.

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