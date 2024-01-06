Окупанти готують наступальну операцію: військові аналітики назвали напрямок

Російські війська, які зазнали значних втрат у війні проти України, готуються до наступу на Куп`янськ в Харківській області в найближчі тижні. Про це йдеться в черговому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). За даними військових експертів, у росіян є угрупування сил в цьому районі, яке виглядає менш деградованим порівняно з іншими частинами армії рф.

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська, швидше за все, мають умови для активізації операцій на Куп'янському напрямку (Харківська та Луганська області). За попередженням ISW, російські сили спробують досягти територіальних успіхів в стратегічно важливих районах, які важливіші з оперативної точки зору, ніж ті, що зараз намагаються захопити.

Військові аналітики вважають, що ймовірне захоплення Куп’янська і Борової створить умови для майбутніх російських наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Проте темпи інших російських операцій у Харківській області не вказують на розгортання наступальної операції вздовж всієї лінії Куп’янськ-Лиман.

В ISW зауважують, що наразі російські війська не накопичили достатньо сил в Білгородській області рф для широкомасштабних наступальних операцій на північ або північний схід Харківської області.

РЕКЛАМА

Військові експерти вказують, що російські війська, що діють на Куп`янському напрямку, відновлюють підрозділи, які зазнали значних втрат під час українського контрнаступу у вересні 2022 року та неуспішної російської наступальної операції зимою-весною 2023 року. Російське командування може використовувати відновлені підрозділи для інтенсифікації місцевих наступальних операцій, які розпочалися у жовтні 2023 року.

Російські війська на Куп'янському напрямку в основному складаються з 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї зведеної армії (обидві — Західний військовий округ). На відміну від російських військ в інших частинах України, які часто перекидаються з різних військових округів та підрозділів повітряно-десантних військ, угрупування сил на Куп'янському напрямку відзначається певною організаційною узгодженістю, забезпечуючи більш ефективне керівництво цими силами.

РЕКЛАМА

Наразі невідомо, чи можуть ці частини збройних сил рф проводити широкомасштабні наступальні операції, які були б значно ефективніші, ніж російські наступальні операції в районі Авдіївки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що путін впевнений, що він подолав військовий опір України.

РЕКЛАМА

Фото: zsu.gov.ua

724

Читайте нас у Facebook та Instagram