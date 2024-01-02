Радянський Союз розробив С-300, мобільний зенітно-ракетний комплекс для ураження американських бомбардувальників або балістичних ракет. Днями росія випустила 14 таких смертоносних засобів ураження, але не для захисту від літаків чи ракет, а для наступу на міста в Україні. Внаслідок нападу було поранено понад 160 осіб. Ці жахливі втрати нагадують, що президент путін вступає в новий рік з тією ж самою старою метою: знищити суверенітет України разом з її надіями стати демократією, тісно пов'язаною з Європейським союзом і, зрештою, з НАТО, пише washingtonpost.com.

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путін висловлює свою впевненість у тому, що він здолав український військовий опір і західні економічні санкції, а також свою віру в те, що рішучість Заходу неминуче похитнеться.

Українці, пише видання, дедалі більше занепокоєні тим, що буде. Військова та економічна допомога з боку ЄС та США зайшла в глухий кут. У Брюсселі проблемою є обструкція з боку дружнього до москви президента Угорщини Віктора Орбана. У Вашингтоні проблемою є Конгрес, де республіканці, вимагаючи заходів з безпеки кордонів, затримують запит президента Байдена на додаткові асигнування у розмірі 110 мільярдів доларів, у тому числі 61,4 мільярда доларів для України. Днями Державний департамент оголосив про схвалення надання Україні зброї на суму 250 мільйонів доларів, що є 54-м пакетом такої військової допомоги за час війни і, згідно з чинним законодавством, останнім.

Найкращою відповіддю на останній руйнівний залп путіна є те, що Конгрес і Білий дім повинні зібратися і досягти компромісу, який дозволить надати допомогу Україні. За відсутності дій з боку Конгресу зростатиме тиск на Сполучені Штати та Європу з вимогою заарештувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів і передати їх Україні. Цей крок, який несе свої ризики для фінансової системи, йдеться у публікації, з часом може знадобитися для фінансування відновлення України, але зараз було б набагато краще, якби Конгрес схвалив додаткові асигнування на військову техніку та економічну підтримку. Загальна сума становить невелику частку економічного виробництва США, але є значною інвестицією у виживання України — тобто, інвестицією у стримування ширшої транскордонної агресії з боку росії та інших країн.

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Попри підтримку з боку Заходу, контрнаступ України у 2023 році був далеким від очікуваного масштабного вигнання російських військ. Не можна заперечувати, що це розчарування вплинуло на моральний дух українців. Проте було б неправильно робити висновок, що Україні бракує волі чи спроможності ефективно воювати.

26 грудня сили Києва знищили великий російський десантний корабель «Новочеркаськ» у порту Феодосії в окупованому росією Криму. За цим послідувала російська ракетна атака на українські міста.

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Зараз Україні потрібні ударні ракети більшої дальності й винищувачі F-16, безперервне постачання засобів протиповітряної оборони, а також постійний потік артилерійських снарядів і боєприпасів. Захід повинен перекрити ланцюги постачання і грошові потоки, які підтримують руйнівну війну росії. путін розпочав цю агресію з власної ініціативи, порушуючи міжнародне право. Він може припинити її в будь-який момент, покинувши територію України. Це той мир, який світ міг би вітати, але, на жаль, путін навряд чи його запропонує.

«На нас чекає довга боротьба, яку російський президент ніколи не погодиться завершити на будь-яких умовах, якщо не буде знати, що Україна має постійну військову підтримку своїх друзів на Заході», — такий висновок публікації.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», екскомандувач сил США у Європі генерал у відставці Бен Годжес, вважає що Америка все ще не ставиться серйозно до війни в Україні та що західні партнери, намагаючись підтримати українську сторону, припустилися низки помилок.

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