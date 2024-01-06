Ми опинилися в історичному глухому куті, з якого маємо вибратися раніше, ніж це зробить росія, — Віктор Небоженко

Політолог та директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає, що агресія росії проти України збіглася з вкрай слабким державним механізмом.

«Всі 30 років Україна харчувалася накопиченими матеріальними та інтелектуальними ресурсами та запасами, — пише Віктор Небоженко, який раніше зазначав, що кремль усіма силами чинитиме опір згасанню палестино-ізраїльського конфлікту, на своїй сторінці в соцмережах. — Але крім нестримного споживання, Україна також «харчувалась» новими ілюзіями та новою Утопією, яка прийшла на зміну радянській утопії.

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Ця утопія трималася на простій думці, що якщо нам так легко далася Незалежність, внаслідок несподіваного розвалу СРСР, то далі буде ще легше.

Це була Утопія, що можна автоматично та легко перескочити з радянського минулого у щасливе західне майбутнє, і всі будуть щасливі. Але, зрештою, цей утопізм легкого західного шляху, на межі мислення вічного підлітка, загнав українську державу та суспільство в глухий кут, і в таку сьогоднішню жахливу реальність війни. Замість дороги до Храму ми потрапили в історичний глухий кут, коли жахлива агресія росії проти України збіглася з вкрай слабким державним механізмом, який усі 30 років роз'їдає некомпетенція, безвідповідальність, корупція і популізм. Виходів із цього глухого кута два — катастрофа країни або повернення до реальності і запекле виживання.

Тепер із цього історичного глухого кута, вкрай небезпечного становища, доведеться вибиратися дуже дорогою ціною. Зараз ми розплачуємося за все — за очікування легкого західного життя і небажання будь-що змінювати протягом 30 років.

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До речі, росія зі своєю путінською Утопією — успішною інтеграцією сталінізму, совєтизму та царизму в 21 столітті в окремо взятій країні — неминуче призведе до свого історичного глухого кута, до знаменитого російського похмілля, але нам від цього не легше.

Ми повинні не тільки вижити, але й вибратися з цього глухого кута раніше, ніж це зробить росія, а не наївно чекати, що вона розвалиться раніше, ніж ми зміцніємо. Бо наївне очікування загибелі росії, у ситуації смертельної небезпеки для України це остання, найнебезпечніша «кислотна» ілюзія, яка залишилася на руїнах нашої української утопії".

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Фото із соцмереж

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