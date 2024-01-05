Скандальний номер про «сіСькадовськ»: Комісія з журналістської етики відреагувала на скаргу

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) відреагувала на скаргу головного редактора херсонського видання Кавун. City Євгенії Вірліч на канал 1+1 щодо номеру з новорічного шоу «Кварталу 95» про переселенців, який обурив громадськість. Кавун зазначила, що в епізоді, який викликав шквал критики, «містилася пряма і відверта дискримінація мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також дискримінація жінок«.

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Комісія прямо не вказала, чи побачила дискримінацію в номері, але зауважила, що «лінія між гумором та висміюванням певного явища, з одного боку, і дискримінацією та мовою ворожнечі, з іншого боку, є дуже тонкою», й закликала загальнонаціональні телеканали з великою аудиторією «проявляти особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору».

Також Комісія відзначила видалення номера з YouTube та перемонтаж всього випуску шоу.

«Це вказує на усвідомлення телеканалом шкідливих наслідків, до якого може призвести розповсюдження цього відео у майбутньому», — додала Комісія.

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У той же час колектив творців цього шоу продовжує наполягати, що бурхлива реакція суспільства — це «роздування зради на рівному місці», яке грає на руку ворогові. Таким чином, творчий колектив перекладає відповідальність за потенційне порушення на аудиторію.

При цьому актор «Вечірнього Кварталу» Юрій Великий висловив особисту позицію, визнавши, що вибір Скадовська для гумористичного номеру був недоречним насамперед через нинішній статус міста, яке знаходиться під російською окупацією.

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Через цей номер Юрія Великого й Ірину Гатун внесли до бази «Миротворець». Крім того у Києві скасували виставу за участю Гатун.

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