Соцмережі обурені: «кварталівські» гумористи шокували своєю іронією про переселенців
Українські соцмережі вибухнули обуренням через новорічний «Вечірній квартал» на каналі 1+1. Йдеться про епізод гумористичного шоу, в якому зобразили переселенку з окупованого росіянами Скадовська та її спроби розмовляти українською мовою після переїзду на Закарпаття. Зокрема, актори «Вечірнього кварталу» зобразили, що переселенка намагається пояснити, що вона приїхала зі Скадовська словами «с…ська довська» і «разговорювала на росіянському язику», і «позаблювала» (забула) українську. Переселенку зіграла акторка Ірина Гатун.
Виявляється, що до повномасштабного вторгнення вона регулярно відвідувала окупований Крим до 2019 року і хвалилася цим в мережі. Про це написала у Facebook народна депутатка Ірина Геращенко
Невдовзі після трансляції шоу в інтернеті почалася активна дискусія. Багато користувачів виражають своє невдоволення фактом популяризації особи, яка відвідувала окуповану територію. Багатьох вразила іронія каналу 1+1, який вирішив висміяти тему переселенців у святковий час.
У зв’язку з цим Ірина Геращенко нагадала у дописі про фінансування каналу з українського бюджету. Вона звертнула увагу на те, що сотні мільйонів гривень йдуть на підтримку цього каналу, за що голосували представники «Слуги народу», ОПЗЖ та інших політичних сил.
Геращенко також нагадала і про інших «кварталівців», які отримали ордени за, як іронічно зазначила депутатка, гумористичний контрнаступ. Це викликало змішані реакції громадськості, адже багато людей вважають це дещо неприйнятним у контексті патріотичних та військових відзнак.
Наприкінці поста автор питає: «Де реакція комітетів свободи слова, гуманітарної політики, прав людини, Нацради з питань ТБ?»
Скаргу на телеканал 1+1 до Комісії з журналістської етики на «скадовський» випуск «Кварталу» подала головна редакторка онлайн-видання Кавун. City Євгенія Вірлич.
У скарзі головна редакторка нагадала, що українці, які живуть на окупованій росіянами території України, перебувають в небезпеці через свою проукраїнську позицію.
«Також зауважу, що в номері, де спілкуються чоловік і жінка, чоловік представлений більш привабливо, ніж жінка: він стриманий, патріотичний, спілкується українською; вона — російськомовна, з неї сміються через незграбність мови. Подібне позиціонування в публічному полі (канал 1+1 має велике охоплення) принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території», — йдеться в скарзі.
Євгенія Вірлич попросила Комісію публічно засудити дії каналу 1+1 та Студії Квартал 95 черезе публічну «трансляцію зазначеного номера, який дискримінує мешканців окупованих територій України, зокрема жінок».
Нагадаємо, недоречними жартами «кварталівців» обурився і відомий український футбольний воротар Рустам Худжамов.239