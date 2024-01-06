iPhone «загальмував»: чотири способи прискорити роботу улюбленого гаджета

Старіння будь-якого пристрою — це природний процес, від якого, на жаль, нікуди не втекти. Рано чи пізно будь-який гаджет доведеться відправити на спокій і замінити його на щось новеньке. Але якщо фінансові можливості вам не дозволяють регулярно змінювати iPhone або покупка була зроблена відносно недавно, а відчуття неквапливості смартфона вже з’явилося, то саме час скористатися порадами технічних експертів, які раніше розповіли, як легко зберегти заряд акумулятора телефону, про те, як можна прискорити iPhone. До речі, поради працюють не лише з телефонами Apple, а й з iPad, пише itechua.com.

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Перше, що необхідно зробити в ситуації, якщо вам здається, що iPhone почав працювати відчутно повільніше — це виконати жорстке перезавантаження. Так, вам не здалося. Виконуйте цей трюк регулярно, і ви здивуєтеся, наскільки бадьоріше може працювати смартфон. Справа в тому, що при її виконанні видаляються всі зайві тимчасові файли, а програми вивантажуються з оперативної пам’яті. У результаті ви відчуєте явний приріст швидкості роботи, що є нашою головною метою. Ось як її зробити:

• Натисніть та відпустіть кнопку збільшення гучності;

• Натисніть та відпустіть кнопку зменшення гучності;

• Затримайте кнопку блокування, поки на екрані не з’явиться логотип Apple.

Робіть це хоча б раз на пару тижнів і здивуйтеся, наскільки бадьоріше працюватиме ваш смартфон.

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Напевно, ви звертали увагу, як красиво на iPhone згортаються і відкриваються програми і з якою прикольною анімацією відбувається перехід від однієї сторінки до іншої. Це все дуже здорово та круто, проте подібна графіка дає нехиле навантаження на смартфон і змушує його підгальмовувати. Однак Apple дала спеціальний інструмент, що дозволяє повністю відключити всі системні анімації в iOS:

• Відкрийте налаштування та перейдіть до розділу «Універсальний доступ»;

• У блоці «Зір» виберіть пункт «Рух»;

• Активуйте перемикач «Зменшення руху».

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Тепер після жесту закриття програми або повернення на сторінку назад, на екрані не відтворюватиметься красива анімація, але потрібна дія при цьому виконається. Так що якщо ви готові відмовитися від деяких візуальних ефектів на користь стабільності, обов’язково активуйте «Зменшення руху».

Також для прискорення роботи можна вимкнути оновлення контенту. Як показала практика, оновлення контенту на iPhone негативно впливає не лише на час автономної роботи, а й на швидкодію смартфона. Адже частина ресурсів витрачається на підтримку роботи цієї функції. Для того, що відключити цю функцію потрібно:

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• Відкрийте налаштування на iPhone та перейдіть до розділу «Загальні»;

• Виберіть «Оновлення контенту»;

• Натисніть кнопку «Оновлення контенту» у верхній частині екрана;

• Поставте галочку на «Вимк.».

Ще однією причиною, через яку iPhone може працювати повільно, є нестача пам’яті. Мало того, що працювати він буде неквапливо, так ви ще і будь-якої миті можете зіткнутися із зависанням на логотипі Apple при перезавантаженні, неможливості ввести код-пароль для розблокування або взагалі підключитися до Wi-Fi. Тобто може виникнути ціла купа проблем. Тому намагайтеся тримати на iPhone 10−15% загальної ємності накопичувача вільними.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти з техніки розповіли, на що варто звертати увагу при купівлі вживаного смартфона.

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