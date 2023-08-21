Десять важливих кроків при покупці вживаного смартфона: на що потрібно звернути увагу

При купівлі смартфонів потрібно звертати увагу не тільки на стан акумулятора, який, до речі, необхідно заряджати правильно.

Є 10 основних моментів, які слід враховувати, пише ilenta.com.

По-перше, у Google Play і AppStore є програма AIDA 64, яка покаже всі характеристики гаджета і допоможе зрозуміти, купуєте ви оригінал чи підробку. Застосувавши її також можна дізнатися, який саме процесор встановлений у смартфоні

По-друге, потрібно приділити увагу роз'ємам, місцям кріплення, гніздам для зарядки та навушників. Вони не повинні бути окисленими або сірими. Якщо болти кріплення подряпані, можливо смартфон розбирався — не зайвим буде уточнити, який саме ремонт проводився.

По-третє, корисним буде дослідження лотка для сімки. Всі телефони мають мітку, що сигналізує про потрапляння води всередину. Зазвичай це біле маркування, яке при контакті з вологою забарвлюється червоним — це добре видно у iPhone, а інші виробники можуть такі мітки ховати, і щоб їх побачити, потрібне розбирання гаджета.

По-четверте, необхідно перевірити підключення Wi-Fi.

По-п'яте, зателефонуйте на смартфон. Так можна оцінити динамік, мікрофони та якість прийому сигналу. Ще можна вставити свою сімку і попросити когось вам зателефонувати.

По-шосте, для перевірки того, як працює камера, рекомендується зробити кілька знімків, наводячи фокуси на різні об'єкти. При огляді камери важливо врахувати, що на лінзах бувають подряпини, що впливають на якість знімків, але відразу це не видно.

По-сьоме, увімкніть на телефоні динамік на максимум — сторонніх шумів не має бути.

По-восьме, візьміть із собою пауербанк та перевірте, як він підключається до смартфону.

По-дев'яте, потрібно перевірити ємність акумулятора. Адже після кількох років експлуатації вони починають швидко розряджатися і можуть працювати лише кілька годин на добу.

По-десяте, якщо ви купуєте iPhone, можна перевірити, чи змінювалися комплектуючі. Це можна зробити з iOS 15.2. Відкрийте «Налаштування», зайдіть у «Основні», натисніть «Про цей пристрій». На моделях iPhone XR, XS, XS Max і до iPhone SE 2020 ви дізнаєтеся про заміну АКБ. На айфонах 11-ї лінійки буде видно, чи змінювався акумулятор або дисплей. На iPhone 12 та iPhone 13 вкажуть відомості про заміну батареї, екрану та камери.

Раніше експерти дали три поради щодо того, як продовжити термін служби акумулятора у телефона.

Фото Pixabay

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