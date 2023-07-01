Лише вимкніть цю функцію: як легко зберегти заряд акумулятора та дані вашого телефону

Часто, коли акумулятор вашого гаджета після зарядки (як правильно заряджати смартфон, читайте тут) швидко розряджається, ми часто чуємо пораду закрити фонові програми. Дехто каже, що це заощаджує заряд акумулятора, підвищує продуктивність телефону та зберігає дані. Інші стверджують, що ні, фонові програми не забирають достатньо ресурсів вашого телефону, щоб вплинути на його продуктивність. Обидві сторони мають рацію, повідомляє видання cnet.com.

Хоча фонові програми можуть не використовувати ресурси вашого телефону самостійно, телефони Android та iPhone за замовчуванням періодично оновлюють фонові програми. При цьому використовується заряд акумулятора телефону і ваші дані. Хоча оновлення фонових програм не витрачає ресурси так сильно, як яскравість екрана та мобільний зв'язок, вимкнення оновлення програм може допомогти зберегти заряд акумулятора та дані для тих випадків, коли вони вам дійсно потрібні. Режим низького енергоспоживання для iPhone і режим економії заряду акумулятора для телефонів Android також зупиняють оновлення фонових програм. Але також призупиняють або змінюють інші налаштування, зокрема частоту оновлення екрана та продуктивність пристрою. Ці опції заощадять ваш акумулятор і дані, але вони спричиняють більш радикальні зміни, ніж зупинка оновлення фонових програм.

Як зупинити оновлення фонових програм, щоб подовжити час роботи акумулятора і зберегти дані на iPhone.

Відкрийте «Налаштування». Торкніться «Загальні». Торкніться «Оновлення фонових програм». Знову торкніться «Оновлення фонової програми».

Тут ви можете вимкнути оновлення у фоновому режимі, обмежити оновлення фонових програм, коли ви підключені до Wi-Fi, або дозволити оновлення фонових програм у режимі Wi-Fi та стільникового зв'язку.

Якщо вибрали Wi-Fi або Wi-Fi і стільникові дані, ви також можете вибрати, які програми можуть оновлюватися у фоновому режимі. Для цього виконайте перші три кроки вище. Після цього ви побачите список програм внизу сторінки. Виберіть, які з них можуть оновлюватися у фоновому режимі.

Як зупинити оновлення фонових програм на Android.

Відкрийте «Налаштування». Торкніться «Мережа та Інтернет». Торкніться «Заощадження даних». Увімкніть «Використовувати економію даних».

Режим економії даних зупинить використання даних фоновими програмами, якщо ваш телефон не під'єднаний до Wi-Fi. Деякі програми, які ви активно використовуєте, можуть не завантажувати такі елементи, як зображення, якщо ви не натиснете на них. Можете натиснути «Необмежений доступ до даних» під пунктом «Використовувати економію даних», щоб вибрати три програми, які матимуть необмежений доступ до даних, навіть якщо увімкнено економію даних.

Ви також можете дозволити певним програмам використовувати фонові дані. Ось як це зробити:

Відкрийте «Налаштування». Торкніться пункту «Мережа та Інтернет». Торкніться «Мобільна мережа». Торкніться «Використання даних програми». Торкніться потрібної програми. Увімкніть «Фонові дані».

Можете вирішити, які програми оновлювати у фоновому режимі, що потенційно заощадить ваш акумулятор і дані.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як правильно користуватися повербанком для заряджання гаджетів.

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