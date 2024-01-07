Прикордонники почали вимагати довідку про відстрочку з ТЦК: наскільки це законно

В Україні посилюється мобілізація. Зокрема, наприкінці 2023 року, 29 грудня, у Мережі почало масово поширюватися кадри шалених черг на кордонах України, які утворилися через те, що чоловіків з багатодітністю та інвалідністю перестали випускати за межі України. Обурені українці не розуміли, чому так відбувається, адже жодних змін щодо мобілізаційного законодавства та перетину кордону не було.

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Про це пише «Суспільне».

Вмить утворилися довжелезні корки, чоловіків витягували з автівок та автобусів та ретельно перевіряли. У всіх без винятку вимагали актуальну довідку про відстрочку з ТЦК і без неї нікого не пропускали. Особливо ретельно перевіряли тих громадян, які отримали інвалідність впродовж 2022−2023 років. Їх не випускали взагалі.

Через добу, коли розлючені українці перекрили кордон, речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що нова вимога прикордонників законна. Він зазначив, що випадки про фейкову інвалідність та багатодітність почастішали, відповідно, тепер перевірку чоловіків при виїзді з України посилено.

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Тож відтепер всі чоловіки, які не підлягають призову, повинні мати довідку про відстрочку від мобілізації з ТЦК.

Чи законна вимога ДПСУ про довідку про відстрочку з ТЦК, пояснив адвокат Вячеслав Шестеріков. Він підкреслив, що вимоги щодо військово-облікових документів при наявності документів про інвалідність або ж документів про опіку над дітьми не обґрунтовані законодавством України.

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За словами юриста, в Україні не відбулося жодних змін у питаннях перетину кордону. Не набрав чинності жоден нормативний акт, яким би справді щось змінилось. Втім, працівники ДПСУ, які здійснюють пропуск на кордоні, керуються не лише нормативними актами, але й наказами та вказівками свого безпосереднього керівництва.

«На сьогодні з’явилася така вимога, що дійсно від чоловіків, окрім тих документів, які вимагалися раніше, вимагається надати якесь підтвердження з ТЦК про наявність чи отримання тих, чи інших фактів. Найчастіше мова йде про надання якихось документальних підтверджень, що даному чоловіку надано право на відтермінування. Якщо в тебе є право на відстрочку, але ти не звернувся до ТЦК і не отримав відповідний документ — то це може стати підставою, що тобі відмовлять у виїзді», — пояснив адвокат.

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За словами адвоката, чоловіки з інвалідністю і раніше, і зараз, відповідно до нормативних актів, мали надавати документи, що підтверджують статус людини з інвалідністю. Мова йде про довідки та акти МСЕК зі встановлення групи інвалідності або посвідчення про отримання державної соцдопомоги, пенсії по інвалідності. Цих документів було достатньо для виїзду за межі України.

«Шириться інформація про те, що нібито люди з третьою групою інвалідності не мають вже права виїзду за кордон. Ні, це не так. На сьогодні поки що змін відповідних норм не було. Такі зміни дійсно передбачені в проєкті закону, який 25 грудня 2023 було внесено до розгляду, але ще навіть не було першого читання цього проєкту. Тому на сьогодні забороняти людям з третьою групою інвалідності виїзд та мотивувати свою відмову тим, що лише друга група має право виїжджати, це протиправно і підстав для цього немає», — пояснив адвокат.

Нагадаємо, джерело у парламентському Комітеті з питань національної безпеки і оборони розповіло, з якими запропонованими новаціями щодо мобілізації у новому законопроекті «жорстко» не погодився Головком Валерій Залужний.





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