«Армія що, для поганих людей?»: Залужний різко відреагував на ідею про мобілізацію ув'язнених

Парламентський комітет з національної безпеки та оборони разом з керівництвом ЗСУ та Міноборони у 4 січня почав розгляд урядового законопроєкту про вдосконалення мобілізації та військового обліку. Джерела серед учасників засідання, повідомили, що народні депутати і військове керівництво вже почали обговорювати можливі правки щодо найбільш спірних норм законопроєкту, пише NV.

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«Були дуже емоційні обговорення. І щодо норм по інвалідності (в запропонованому документі є норма про мобілізацію осіб з третьою групою інвалідності. — Авт.) і щодо електронних повісток. Ми питали, чому цю норму внесли і навіщо. Наприклад, як буде вручатись електронна повістка, як вони бачать створення електронного кабінету. З деякими зауваженнями нашими вже погоджуються», — розповідає один з народних депутатів.

За словами співрозмовника у комітеті, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався: «Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите».

Залужний говорив, розповідає нардеп, що кожне життя будуть намагатись зберегти.

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«На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей», — переповідає слова головнокомандуючого співрозмовник.

Ще один співрозмовник видання додав, що на комітеті також були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов.

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«Вони просили не приймати в такому вигляді законопроєкт, просили щодо мобілізації вчителів, поліцейських. А коли їх спитали, чи підтримували вони документ, чи голосували на Кабміні, вони сказали, що так, мовляв, іншого виходу не було, але документ вони не бачили», — зазначає джерело.

Також цей співрозмовник додав, що міністр оборони налаштований на те, аби документ був винесений в тому вигляді, як є зараз.

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«Він каже: треба виносити в зал. Бо в комітеті окрім Безуглоі, ніхто не хоче розробляти нову версію документу», — зазначив співрозмовник.

За словами ще одного джерела в комітеті, нардепи від «Слуги народу» зараз хочуть домовитись, щоб створити новий, комітетський законопроект.

«Позиція іншої частини депутатів, щоб у документ були внесені зміни, і Кабмін сам вніс оновлену версію з правками. А не перекладав відповідальність на парламент», — розповідає депутат.

Планується, що засідання комітету триватимуть до суботи включно.

Як писали «ФАКТИ», раніше Залужний заявив, що новий закон щодо мобілізації необхідний саме для того, щоб була справедливість. Захищати Україну мають усі.

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