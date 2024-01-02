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Суспільство та люди

У ТЦК офіційно підтвердили, що на блокпостах «відловлюють» ухилянтів

18:41 2 січня 2024
Військовий квиток та повістка

Наприкінці минулого року повідомлялося про розгортання до 6 січня на Київщині додаткових блокпостів задля посилення контрдиверсійних та безпекових заходів.

Втім, виявилося, що не тільки для цього. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в Київському обласному ТЦК та СП, комендатурі та поліції поставили завдання шукати осіб, які «вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку». Йдеться про блокпости, розміщені на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області.

В ОТЦК наголосили, що співпрацюють з поліцією та діють виключно в рамках чинного законодавства.

Раніше комендант Київської області підполковник Руслан Олійник повідомляв, що такі блокпости діятимуть до 6 січня і що такі заходи не пов’язані з посиленням мобілізації в регіоні.

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Фото зі сторінки столичного ТЦК та СП

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