Закликали вбити принца Гаррі та його маленького сина: у Британії винесли вирок подкастерам-неонацистам

Двом подкастерам в Лондоні оголосили вирок за тероризм і визнали їхній медіапродукт неонацистським. Вони закликали вбити герцога Сассекського принца Гаррі та його сина Арчі, повідомляє AP. Суддя, який виніс вирок у Лондоні, назвав цей дует «відданими й беззастережними білими расистами», які заохочували тероризм.

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Крістофер Гіббонс і Тайрон Паттен-Уолш сповідували расистські, антисемітські, ісламофобські, гомофобські та жінконенависницькі погляди й заохочували слухачів свого подкасту Lone Wolf Radio до насильницьких дій проти етнічних меншин, йдеться у публікації.

Використовуючи псевдоніми у своєму шоу, пара заявляла, що «біла раса, ймовірно, зазнає геноциду, якщо не буде вжито заходів для боротьби з ним». Вони схвалили день, коли так звані расові зрадники будуть повішені, особливо ті, хто має міжрасові стосунки. Й звертали увагу на дружину принца Гаррі, Меган.

В одному з епізодів Гіббонс заявив, що герцог Сассекський повинен бути притягнутий до відповідальності й страчений за зраду, а сина Гаррі, Арчі, якому зараз 4 роки, назвав «істотою, яку слід прибрати». За даними слідства, в онлайн-бібліотеці Гіббонса зберігається понад 500 відеозаписів промов і пропагандистських документів, вони пов’язані із представниками крайніх правих поглядів. На каналі було 1000 передплатників, контент переглянули понад 152 тисячі разів.

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Крістофер Гіббонс був засуджений до восьми років ув'язнення, повідомила столична поліція, Тайрон Паттен-Уолш отримав 7-річний термін ув'язнення. Обидва будуть перебувати на випробувальному терміні протягом трьох років після звільнення.

«Докази свідчать про те, що ви бажаєте жити у світі, де домінують білі люди, виключно для білих людей. Ваше викривлене мислення полягає в тому, що біла раса поступилася занадто великим впливом чорношкірим і азійцям, євреям і мусульманам, геям, білим лібералам і білим людям у змішаних стосунках», — сказав суддя Пітер Лоддер.

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Хоча Паттен-Уолш і Гіббонс мали право дотримуватися своїх переконань — незалежно від того, наскільки вони «абсурдні й образливі для цивілізованого суспільства» — Лоддер сказав, що вони зайшли надто далеко.

Нагадаємо, у британській королівській родині є особа, яку Меган Маркл та принц Гаррі вважають расистом.

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