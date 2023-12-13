Досягли межі: уряд Ірландії хоче значно скоротити виплати українським біженцям

Міністр з питань інтеграції Ірландії Родерік О'Гормон внесе на розгляд Кабінету міністрів пропозиції щодо скорочення соціальних виплат для майбутніх українських біженців та надання їм житла лише на 90 днів. Міністри мають схвалити значне скорочення пільг для біженців, які прибувають з України, у зв'язку з погіршенням ситуації з житлом для осіб інших національностей, які просять притулку в Ірландії, повідомляє irishtimes.com.

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Але учасники кампанії на підтримку біженців застерегли проти цього кроку, а Ірландська рада у справах біженців заявила, що це «короткострокове стримування замість довгострокового планування», додавши, що людям буде «важко, якщо не неможливо» знайти житло після того, як закінчаться 90-денні терміни.

Джерела в усіх трьох урядових партіях заявили, що вони очікують, що плани будуть узгоджені цього тижня, хоча було підкреслено, що вони не стосуватимуться 100 000 українських біженців, які вже перебувають в Ірландії, а лише тих, хто прибуде в майбутньому.

Міністри й високопосадовці відверто заявляють, що цей крок має на меті дати зрозуміти, що Ірландія досягла своєї межі щодо кількості українців, яких вона може прийняти, й відлякати майбутніх прибульців. Міністерство юстиції заявило, що третина українців приїхали до Ірландії з інших «безпечних» країн, і високопосадовці припускають, що це відбувається тому, що їх приваблює відносна щедрість соціальних виплат, доступних в Ірландії.

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Пропонується скоротити право українців на допомогу з безробіття у розмірі 220 євро на тиждень і зменшити її до 38,80 євро на тиждень — суми, яка наразі виплачується шукачам притулку з інших країн. Крім того, очікується, що новоприбулим українцям буде повідомлено, що вони будуть розміщені в наданому державою житлі протягом 90 днів, але потім їм буде запропоновано знайти власне житло. У разі схвалення, план скорочення пільг для новоприбулих з України вимагатиме ухвалення відповідного закону, який має бути проведений через парламент Ірландії. Зрозуміло, що закон перебуває на стадії підготовки та, як очікується, буде винесений на розгляд парламенту Ірландії на початку наступного року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, виступаючи на телебаченні, прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив: Ірландія має сповільнити потік українських біженців.

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