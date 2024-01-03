Не тільки Bürgergeld: чого чекати українським біженцям у Німеччині в 2024 році

Німеччина надає тимчасовий захист понад 1 млн українців. У 2024 році влада країни приготувала для українських біженців важливі зміни, які стосуються виплат та роботи. Перша зміна має відношення до основної допомоги з безробіття, яку наші співвітчизники отримують нарівні з німцями — дохід громадянина Bürgergeld.

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Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.

Цю допомогу загалом надають майже 4 млн працездатних людей у країні. З них приблизно 700 тисяч українців, з яких 480 тисяч — працездатного віку. Водночас рівень працевлаштування українських біженців у Німеччині — лише 19%.

За кілька днів до закінчення 2023 року міністр праці Губертус Гайль заявив, що його міністерство готує законопроект щодо часткового скасування виплат безробітним, які відмовляються від запропонованих вакансій без поважної причини. Виплати не нараховуватимуть на строк до двох місяців, але центри зайнятості продовжуватимуть оплачувати житло та комунальні послуги.

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Після цього центр зайнятості знову пропонуватиме варіант роботи. Якщо людина відмовиться — санкції можуть накладати знову поступово — від 10% о 100%.

Зміни можуть бути схвалені депутатами і запроваджені у перші місяці року.

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Зміна друга — запровадження «прискореного працевлашутвання» для українців (JobTurbo).

У жовтні уряд Німеччини оголосив про ініціативу прискореного працевлаштування біженців із України. Для цього зміниться підхід у роботі центрів зайнятості.

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Ініціатива JobTurbo матиме такі принципи:

мова у робочому середовищі. Раніше центри зайнятості спрямовували українців на мовні курси та фінансували навчання на рівні B2 і вище. Відтепер пріоритет на вивчення мови знижений і це завдання перекладається на роботодавців;

робота важливіша за курси. Ще на початку року джобцентри були зацікавлені в кваліфікації українських біженців для підвищення їхніх шансів на ринку праці. Тепер пріоритет надається виходу на роботу якнайшвидше. Тому пошук вакансій триватиме і під час проходження курсів. У випадку, якщо місце роботи буде запропоноване — курс відходить на другий план, переноситься на вільний час або завершується.

Зміна третя — єдина вимога щодо роботи — вона має бути посильною і «розумною» (Zumutbar). Це означає, що лише питання здоров’я можуть стати вагомими для відмови від робочого місця. Кваліфікація, побажання щодо роботи стають другорядними питаннями.

Зміна четверта — частіші зустрічі із центром зайнятості. Раніше візити для консультацій могли відбуватися раз на кілька місяців. За новою програмою зустрічі передбачені кожні 6 тижнів. Для тих, хто пройшов первинне навчання, центри зайнятості розроблять нові плани співпраці.

Зміна п'ята — розмір виплат для українських біженців зросте на 12%. З 1 січня 2024 року стандартні розміри соціальної допомоги та допомоги громадянам зросли на 12%. Допомога Bürgergeld (громадянська допомога) виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи як німецьким громадянам, так і українцям із тимчасовим захистом.

«Наша конституція передбачає, що має бути гарантовано основне право на гуманний мінімум існування. Тому кожен, хто потрапив у надзвичайну ситуацію і не може себе утримувати, має право на державну допомогу», — йдеться на урядовому сайті.

Нові суми виплат будуть такі:

самотні особи/самотні батьки — 563 євро (було 502 євро);

у сімейній парі на одного партнера — 506 євро (було 451 євро);

дорослі у закладах — 451 євро (було 402 євро);

підлітки 14−17 років — 471 євро (420 євро);

діти 6−13 років — 390 євро (зараз 348 євро);

діти до 5 років — 357 євро (зараз 318 євро).

Суми на особисте шкільне приладдя також зростуть приблизно на 12%. В першій половині навчального року виплати зростуть із 116 євро до 130 євро, а в другій половині навчального року — із 58 євро до 65 євро. Шкільне приладдя включає ручки, кольорові олівці, калькулятори, зошити або матеріали для рукоділля.

Нагадаємо, що раніше німецькі соціологи відзначили збільшення у 2022 році населення ФРН на 1,12 мільйона осіб, тобто на 1,3%. Вони вважають, що це відбулося насамперед через значний приток мігрантів, зокрема й біженців з України.

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