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Погода

Морози посиляться, а на півдні тепло, навіть з «плюсами»: яка погода чекає українців найближчими днями

14:58 7 січня 2024
зима

Як і попереджали синоптики, на Україну насуваються сильні морози. Погода погіршується на більшій території країни, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 8 січня потужна південна циклонічна система зумовить складні погодні умови в центральних областях України, на Прикарпатті, у східній частині та на півдні.

Очікуються сніг, сильний вітер, ожеледиця, хуртовини, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на півдні з дощем, місцями сильні опади.

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Діденко зазначає, що північні області утримаються від серйозного впливу циклону. Там буде без істотних опадів або подекуди пройде незначний сніг.
Але посиляться морози. Найближчої ночі −9…−14, на півночі до -18 градусів, завтра вдень −6…−12, на півночі до -15 градусів.

«На півдні ще втримається тепла погода навіть із «плюсами», — пише Діденко.

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У Києві в понеділок, 8 січня, невеликий сніг. Холодно. Вночі −10…−12, вдень −8…−10 градусів. 9 січня ще буде холодно, 10 січня мороз послабшає.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, похолодання в першій половині січня буде короткочасним. Вже з 13 січня відновиться зональна циркуляція і температурне тло підвищиться до відлиги по всій країні.

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