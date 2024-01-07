Допоможе Україні захиститись від дронів: Японія виділила 37 млн доларів на дуже важливе озброєння

Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів, які буде направлено на закупівлю систем для виявлення дронів.

Про це сказала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікаву під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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«Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки Росії на різні райони, в тому числі Київ. Під час навіть новорічних свят. І висловлюю свої щирі співчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир», — сказала міністерка.

Вона зазначила, що її візит до Києва свідчить про підтримку України з боку Японії. Тому її країна у рамках допомоги допоможе закупити системи для виявлення безпілотників.

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«Японія активно просуває підтримку України, в рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів», — заявила Йоко Камікава.

Крім того, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів. Глава МЗС Японія сьогодні офіційно передасть це обладнання.

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Також міністерка висловила ідею підтримати українські заклади освіти, охорони здоровʼя, а також проєкти з будівництва прихистків для жінок і дітей.

Зазначимо, сьогодні, 7 січня, до Києва прибула з неоголошеним візитом міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. В Україні вона зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу та Ірпінь. Зазначимо, що спільний брифінг міністрів відбувався в укритті, оскільки на той момент у Києві була оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, наприкінці грудня державний бюджет нашої країни отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Крім того, 7 грудня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів. Кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків російської агресії.

Також варто нагадати, що Японія направляє Україні допомогу у той час, коли ця країна сама оговтується від жахливого землетрусу, який забрав життя десятків людей.

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